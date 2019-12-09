Казанская гимназия свозила учителей в ОАЭ на собранные с родителей 570 тысяч рублей

Одно из казанских общеобразовательных учебных заведений «под предлогом обмена опытом» организовало «корпоративный выезд в Объединенные Арабские Эмираты» на 570 тыс. руб., собранные с родителей учеников. Об этом в понедельник на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстана сообщил прокурор республики Илдус Нафиков.

Присутствовавший на заседании мэр Казани Ильсур Метшин пояснил, что речь идет о казанской гимназии №19 (ее заканчивали его дети). Он отметил, что поездка была согласована с управлением образования города и осуществлена на «средства и учителей, и родительского комитета».

Илдус Нафиков добавил, что с 2018 года по первое полугодие 2019 года гимназия №19 «набрала» с родителей более 50 млн руб. Деньги, в частности, направлялись на доплаты «директору, заместителям, другим представителям администрации» учебного заведения. В результате их зарплаты превышали 100 тыс. руб. в месяц. По данным прокурора, в гимназии была установлена «норма надбавки до 6% от суммы поступивших денежных средств» с родителей.

«Сколько можно кошмарить родителей!» - возмутился Илдус Нафиков в связи с этой информацией.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, по председательством которого проходило заседание, отреагировал на нее так: «Что это такое?! Корпоративный выезд за деньги родителей! Вообще непонятно!» Глава региона призвал мэра Казани как «учредителя» гимназии контролировать расходование пожертвований родителей школьников. По его словам, такие выезды возможны только на средства самих учителей либо на средства бюджета.

Директор гимназии №19 Андрей Талманов уточнил «Вечерней Казани», что это был образовательный тур в рамках международного форума Global Education & Skills.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"