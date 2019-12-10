Лысьвенский завод посуды сменил директора

АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (ЛЗЭП, ТМ «Лысьва») в ноябре возглавил Андрей Шилов, говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». С ним заключен контракт на пять лет. Прежний директор ЛЗЭП Андрей Пермяков, проработавший последние два года, досрочно покинул пост.

Господин Шилов ранее работал замглавы Лысьвенского округа в период руководства территорией Виталия Шувалова. Он курировал в администрации экономику.

АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» — крупнейший в регионе производитель посуды. В «нулевые» предприятие было выделено из состава Лысьвенского метзавода. Сейчас контролируется бизнесменом Андреем Туневым. Выручка за третий квартал 2019 года — 1 млрд руб., чистая прибыль — 66 млн руб.

Господин Тунев контролирует и другие непрофильные активы бывшего ЛМЗ — ООО «Лысьвенский завод бытовой техники», ООО «Лысьвенский завод металлоизделий», ООО «Лысьвенский завод силикатных фритт», ООО «Лысьвенский инструментально-механический завод» и бывший профилакторий ЛМЗ — ООО «Зорька».