Миллиард на пятерых

В течение 2019—2020 годов планируется ввести в эксплуатацию пять проблемных многоквартирных домов в краевой столице. На эти цели в 2019 году будет выделено 488 млн руб. субсидий из краевого бюджета, а в 2020 году — еще 497 млн руб. Эксперты отмечают, что деньги будут потрачены только на те объекты, которые не имеют инвестпривлекательности. В данный момент площадь официально признанного проблемного жилья в Краснодаре составляет 200—300 тыс. кв. метров, в то время как фактически к долгостроям можно отнести до 1,5 млн кв. метров жилья.

По результату конкурсных отборов, которые проводила администрация Кубани, мэрия Краснодара получит в 2019 и 2020 годах субсидии из краевого бюджета на достройку проблемных объектов. Так, в 2019 году сумма поддержки составит 488 млн руб., в следующем году — 497 млн руб., информация об этом прозвучала на аппаратном совещании в администрации краевой столицы. Средства пойдут на достройку пяти объектов высокой степени готовности, один из которых планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году.

В числе объектов ЖК «Талисман» по ул. Душистой, 54а (застройщик — ООО «Строительная компания Юг», объем финансирования — 50,6 млн руб.), ЖК «Форт Карасун. Корпус 2/3» по ул. Сормовской, 208 (ООО «Краснодарфинстрой», 135,8 млн руб.), ЖК «Валентина. Литера 6» по ул. им. Дзержинского, 64/2 (ООО «Новер», 251,4 млн руб.), ЖК «Южный. Литера 4» по проезду им. Репина, 3 (ООО «Новер», 176,2 млн руб.), ЖК «Территория счастья» по ул. им. Евгении Жигуленко, 3 (ООО «Кубань Строй Стандарт», 444,7 млн руб.).

Как сообщили ”Ъ-Кубань“ в пресс-службе мэрии, уже заключено соглашение с ООО «Союз Строй», которое займется достройкой ЖК «Форт Карасун. Корпус 2/3». Дом планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря. «Также заявления готовятся подать инвесторы проблемных домов высокой степени готовности — ЖК "Южный. Литера 4", ЖК "Валентина. Литера 6", ЖК "Талисман" и ЖК "Территория счастья"»,— отметили в администрации Краснодара.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что депутаты городской думы Краснодара приняли решение о выделении средств на софинансирование достройки этих пяти жилых комплексов в кубанской столице. Из бюджета Краснодара на эти цели в 2019—2020 годах будет выделено 10,4 и 37,4 млн руб. соответственно.

В свою очередь краевая казна на решение проблемы кубанских долгостроев получает финансирование из федерального бюджета, решение об этом было принято в августе текущего года во время визита заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко на Кубань. В сентябре стало известно, что федеральное финансирование получат 29 домов, которые лишены инвестиционной привлекательности. «Мы передали в Москву список всех долгостроев — всего их 64. Набрав такой темп, проблему с финансированием строительства проблемных домов в ближайшей перспективе мы закроем»,— рассказал тогда губернатор Вениамин Кондратьев.

По мнению генерального директора консалтинговой компании Macon Ильи Володько, сегодня в Краснодаре насчитывается 1,5 млн кв. м жилья, сроки сдачи в эксплуатацию которых сорваны. «Однако в большинстве своем эти объекты не попали в список проблемных. Государство будет финансировать их достройку в том случае, когда застройщик обанкротится и их официально признают в качестве долгостроев»,— сообщил эксперт, уточнив, что в данный момент площадь официально признанных долгостроев в Краснодаре составляет 200—300 тыс. кв. м.

Государство выделяет из бюджета деньги на достройку лишь тех объектов, где полностью отсутствует хоть какая-то инвестпривлекательность. «Что касается остальных объектов, власть планирует искать им инвесторов. К сожалению, это занимает достаточно долгое время. Если решать проблему такими темпами, как сейчас, завершить все долгострои в кубанской столице можно за пять-шесть лет, максимум — семь лет»,— рассказал господин Володько.

Андрей Ульченко