Петербургское УФАС вынесло предупреждение региональному МВД

Петербургская антимонопольная служба вынесла предупреждение ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти из-за нарушения закона о защите конкуренции.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, для получения сведений о мигрантах полиция использует данные только одной компании — ООО «Федеральный гостиничный сервис» («ФГС»). При этом организациям, имеющим аналогичный программный продукт, ГУ МВД по СПб и ЛО отказывает в заключении соглашений о сотрудничестве.

До конца января будущего года ГУ МВД по городу и области обязали уведомить петербургские гостиницы и иные объекты размещения о возможности использования иного программного продукта, не только «ФГС».