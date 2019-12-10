Фермеры-виноделы попросили особых условий

Ассоциация фермеров виноградарей и виноделов обратилась к депутатам заксобрания Ростовской области с просьбой помочь внести изменения в проект федерального закона о виноградарстве и виноделии, который сейчас рассматривается Госдумой. Фермеры-виноградари предлагают изменить условия ведения бизнеса для малых предприятий, в частности, упростить лицензирование, обеспечить особые условия субсидирования и льготное кредитование. Донские депутаты обещали доработать предложенные поправки и направить их коллегам в Госдуму. Эксперты положительно оценивают предложения в проект, но сомневаются, что они будут приняты.



Виноделы донского региона предоставили депутатам Законодательного собрания Ростовской области предложения к проекту федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», уже принятому Госдумой РФ в первом чтении (ожидается, что окончательно закон примут до конца года).

Как рассказал один из авторов поправок, глава Ассоциации фермеров виноградарей и виноделов и владелец ростовской винодельни «Кантина» Алексей Скляров, для мелких хозяйств предлагается создать ряд особых условий. В частности, виноделы просят субсидировать конечный продукт, а не расходы. «На сегодняшний день в минсельхозе нет четкой системы распределения субсидий, в этой сфере процветает коррупция. Мы предлагаем очень простую схему: распределение средств за количество собранного винограда»,— отметил он.

Кроме того, виноградари хотят добиться для начинающих фермеров беспроцентного кредитования сроком на 15 лет. «Сейчас основать винодельческое хозяйство стоит около $1 млн. В случае принятия наших поправок в закон объем необходимых инвестиций снизится до 1 млн руб. На эти деньги предприниматель покупает 1 га земли. Идет в банк и под залог этого участка берет в беспроцентный кредит еще 1 млн руб. За счет него покупает саженцы и выращивает виноград. Через пять лет соберет урожай, сделает вино, продаст и, таким образом, за 10–15 лет полностью погасит заем»,— говорит господин Скляров.

Виноделы также просят разрешить им изготавливать любую продукцию из винограда без отдельных разрешений, упростить лицензирование и приравнять рекламу российского вина к рекламе неалкогольной продукции. «Сегодня войти в этот бизнес трудно. Предлагаемая самостоятельная глава в законе позволит создавать предприятия с минимальными вложениями и способствует созданию в стране отрасли, способной производить в ограниченных объемах высококачественные вина, как это делается во всем остальном мире»,— говорит глава Ассоциации фермеров виноградарей и виноделов.

Без отдельной главы в законе, прописывающей особые условия работы для маленьких хозяйств, они не смогут выдерживать конкуренцию с крупными производителями вина, уверен господин Скляров. «Нынешний проект федерального закона о виноградарстве и виноделии ориентирован на крупные и средние предприятия»,— считает он.

Донские депутаты выслушав предложения виноделов согласились с тем, что поправки в законопроект необходимы. «Это очень важно с точки зрения занятости сельского населения, особенно в нашем донском крае, с его давними традициями виноградарства»,— отметил депутат Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко.

Президент российского Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович положительно оценивает предложения, касающиеся малых виноделен, однако отмечает, что они нуждаются в доработке. «Акты, регулирующие малый бизнес, разбросаны по ряду законодательств. Если смотреть предложения, то получается, что нужно менять налоговый кодекс и другие нормы. Очень сомневаюсь, что все заложат в новый закон, но важно, чтобы он в принципе был наконец принят»,— считает он.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в свою очередь отметил, что предложения виноделов весьма идеализированые. «Виноделие в России сейчас для крупных компаний, это факт. Создать даже маленькое производство может только или очень обеспеченный человек, или тот, у кого есть другой, уже приносящий доход, бизнес. Если нет больших средств, нужно влезать в кредитную кабалу — даже если кредит беспроцентный, чем платить тело кредита, если пять лет виноград растет и никакого дохода быть не может? Получается, для создания маленьких хозяйств государству нужно просто давать фермерам денег. Сомневаюсь, что у государства они на такие цели есть»,— заключил эксперт. Он выразил опасение, что погоня за «идеальным законом» может застопорить работу по принятию проекта, которого виноделы ждут уже 25 лет.

Кристина Федичкина