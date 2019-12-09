В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в ДТП сына экс-генерала МВД

Суд в Нижнем Новгороде на два месяца арестовал 43-летнего Виктора Пильганова, сына отставного генерала регионального управления МВД Александра Пильганова. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), что привело к аварии. В результате пострадали девять школьников и один сопровождающий, а мать одной из учениц погибла на месте.

По версии следствия, Виктор Пильганов вечером 7 декабря пьяным сел за руль Toyota. По словам подозреваемого, об этом его попросил отец (после выхода на пенсию возглавил юридический отдел одного из городских филиалов «Газпрома»). При выезде со второстепенной дороги Toyota столкнулась с Audi, за рулем которой был 22-летний сын местного предпринимателя Николай Рукавишников. Его машина влетела в припаркованные автомобили, которые отбросило на пешеходов — группу девятиклассников в сопровождении взрослых, они шли в театр.

Виктор Пильганов вину в нарушении правил дорожного движения признал. Однако, по его словам, столкновения можно было бы избежать, если бы водитель Audi не превысил допустимую скорость. Адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте. По его словам, Виктор Пильганов не собирается скрываться, он имеет на иждивении несовершеннолетнего сына.

На момент ДТП подозреваемый уже был лишен водительских прав и оштрафован на 200 тыс. руб. по решению суда от 2016 года. Тогда Виктор Пильганов сел пьяным за руль и не справился с управлением, но обошлось без пострадавших.

Анастасия Еремина, Нижний Новгород