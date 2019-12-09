Краевая прокуратура привлекла к ответственности чиновника Минимущества

Краевая прокуратура привлекла к административной ответственности некого чиновника краевого Минимущества и градостроительства, сообщает пресс-служба ведомства. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга ФГИС «Единый реестр проверок». Речь идет о несвоевременном размещении министерством информации о результатах проверок ряда юридических лиц.

Указанное обстоятельство послужило основанием для возбуждения в отношении должностного лица ведомства дела об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Свердловского района Перми должностное лицо признано виновным, назначено наказание в виде предупреждения.