«Арктика» подождет с запуском реактора

Намеченные на 12 декабря ходовые испытания атомного ледокола «Арктика» мощностью 60 МВт пройдут на дизель-генераторе. Об этом заявил глава Балтийского завода Алексей Кадилов, отметив, что такое решение вызвано большим числом переделок при строительстве штатной энергоустановки. При этом второй ледокол проекта ЛК-60 «Сибирь» готов на 65%, «Урал» — на 46%. Пока их строительство, срок которого уже ранее переносился, идет в графике. Однако, как отмечают на Балтзаводе, уже задерживается поставка паровых турбин для «Урала» со стороны Кировского завода.
Головной атомный ледокол «Арктика» выйдет на ходовые испытания на дизель-генераторе, рассказал глава Балтийского завода Алексей Кадилов. «Готовность ледокола без малого 95%, мы провели все необходимые испытания и нейтронно-физические замеры реакторов, они полностью готовы»,— заявил топ-менеджер. «Нас попросили провести ходовые испытания на аварийном режиме на дизель-генераторе»,— рассказал господин Кадилов, добавив, что сначала это стало «немного неожиданным». «Мы сначала негативно к этому отнеслись, а когда взялись за это, поняли, что решение абсолютно правильное. Потому что переделок было очень большое количество»,— сообщил глава Балтзавода. Он уточнил, что с такой инициативой вышел Крыловский государственный научный центр и его филиал «Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии». У нас все готово к тому, чтобы выйти на ходовые испытания 12 декабря, заявил Алексей Кадилов.
Также, отвечая на вопрос “Ъ”, глава Балтзавода сообщил, что техническая готовность второго ледокола линейки ЛК-60 «Сибирь» составляет 65%, а «Урала» — 46%.
Контракт на «Арктику» «Атомфлот» и Балтзавод подписали в 2012 году за 37 млрд руб. В 2014 году был заключен контракт на 84,4 млрд руб. еще на два ЛК-60. Изначально «Арктика» должна была быть сдана в конце 2017 года, «Сибирь» — в конце 2019 года, «Урал» — в конце 2020 года. Но летом 2017 года сроки сдачи перенесли указом президента РФ на два года — на май 2019 года, а серийных ЛК-60 «Сибирь» и «Урал» — на 2021 и 2022 годы соответственно (см. “Ъ” от 12 июля 2017 года). Причиной стала задержка изготовления паротурбинной установки на Кировском заводе, а также огромное количество изменений в технической документации. Как отмечает один из собеседников “Ъ”, от исходного технического проекта ЛК-60 остались реактор и резервный дизель-генератор — остальное оборудование было изменено. Кировский завод, в свою очередь, потребовал изменить договоры с Балтзаводом и снять с него ответственность за нарушение сроков поставок, выиграв в судах в трех инстанциях. В 2018 году стало известно, что «Арктика» будет окончательно сдана лишь весной 2020 года после проведения ледовых испытаний (см. “Ъ” от 10 сентября 2018 года).
По «Сибири» и «Уралу» «мы пока в графике, пока речи о переносе сроков не идет», заявил господин Кадилов, уточнив, что второй ледокол будет сдан в 2021 году, а третий в 2022 году. При этом Алексей Кадилов уточнил, что на «Урале» сохраняется проблема с задержкой изготовления паротурбинной установки на Кировском заводе. «Кировский завод на втором ледоколе подтянулся и оставил нам 24 месяца, которые нам необходимы после поставки последней турбины для завершения технического монтажа и испытаний»,— сообщил Алексей Кадилов.
Но «сегодня уже видно, что обязательства по поставке в декабре первой турбины и в марте второй (для "Урала".— “Ъ”), скорее всего они будут сорваны от двух до трех месяцев каждая», заявил топ-менеджер. Это будет негативно сказываться на конечном сроке сдачи ледокола, добавил он. «На головном ледоколе нам оставили меньше 20 месяцев, и мы видим сегодня, что нам очень трудно. Завод в течение семи месяцев работает в круглосуточном режиме»,— рассказал Алексей Кадилов. Он также добавил, что сложившаяся ситуация пока не требует официального переноса сроков завершения контракта.
Глава Объединенной судостроительной корпорации, куда входит Балтзавод, Алексей Рахманов добавил, что в ОСК настолько устали от срыва обязательств Кировским заводом, что глава совета директоров корпорации Георгий Полтавченко «объяснялся с президентом». «Если Кировский завод позволит себе срывать поставки, ничего хорошего ему от этого не будет», заключил господин Рахманов.
Перспективы новых проектов для освоения Арктики остаются под вопросом
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