«Арктика» подождет с запуском реактора

Намеченные на 12 декабря ходовые испытания атомного ледокола «Арктика» мощностью 60 МВт пройдут на дизель-генераторе. Об этом заявил глава Балтийского завода Алексей Кадилов, отметив, что такое решение вызвано большим числом переделок при строительстве штатной энергоустановки. При этом второй ледокол проекта ЛК-60 «Сибирь» готов на 65%, «Урал» — на 46%. Пока их строительство, срок которого уже ранее переносился, идет в графике. Однако, как отмечают на Балтзаводе, уже задерживается поставка паровых турбин для «Урала» со стороны Кировского завода.

Головной атомный ледокол «Арктика» выйдет на ходовые испытания на дизель-генераторе, рассказал глава Балтийского завода Алексей Кадилов. «Готовность ледокола без малого 95%, мы провели все необходимые испытания и нейтронно-физические замеры реакторов, они полностью готовы»,— заявил топ-менеджер. «Нас попросили провести ходовые испытания на аварийном режиме на дизель-генераторе»,— рассказал господин Кадилов, добавив, что сначала это стало «немного неожиданным». «Мы сначала негативно к этому отнеслись, а когда взялись за это, поняли, что решение абсолютно правильное. Потому что переделок было очень большое количество»,— сообщил глава Балтзавода. Он уточнил, что с такой инициативой вышел Крыловский государственный научный центр и его филиал «Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии». У нас все готово к тому, чтобы выйти на ходовые испытания 12 декабря, заявил Алексей Кадилов.

Также, отвечая на вопрос “Ъ”, глава Балтзавода сообщил, что техническая готовность второго ледокола линейки ЛК-60 «Сибирь» составляет 65%, а «Урала» — 46%.

Контракт на «Арктику» «Атомфлот» и Балтзавод подписали в 2012 году за 37 млрд руб. В 2014 году был заключен контракт на 84,4 млрд руб. еще на два ЛК-60. Изначально «Арктика» должна была быть сдана в конце 2017 года, «Сибирь» — в конце 2019 года, «Урал» — в конце 2020 года. Но летом 2017 года сроки сдачи перенесли указом президента РФ на два года — на май 2019 года, а серийных ЛК-60 «Сибирь» и «Урал» — на 2021 и 2022 годы соответственно (см. “Ъ” от 12 июля 2017 года). Причиной стала задержка изготовления паротурбинной установки на Кировском заводе, а также огромное количество изменений в технической документации. Как отмечает один из собеседников “Ъ”, от исходного технического проекта ЛК-60 остались реактор и резервный дизель-генератор — остальное оборудование было изменено. Кировский завод, в свою очередь, потребовал изменить договоры с Балтзаводом и снять с него ответственность за нарушение сроков поставок, выиграв в судах в трех инстанциях. В 2018 году стало известно, что «Арктика» будет окончательно сдана лишь весной 2020 года после проведения ледовых испытаний (см. “Ъ” от 10 сентября 2018 года).

До «Арктики» российская промышленность почти десять лет не строила атомные ледоколы — предыдущий «50 лет Победы» был сдан в начале 2007 года, а заложен еще при СССР в 1989 году.

По «Сибири» и «Уралу» «мы пока в графике, пока речи о переносе сроков не идет», заявил господин Кадилов, уточнив, что второй ледокол будет сдан в 2021 году, а третий в 2022 году. При этом Алексей Кадилов уточнил, что на «Урале» сохраняется проблема с задержкой изготовления паротурбинной установки на Кировском заводе. «Кировский завод на втором ледоколе подтянулся и оставил нам 24 месяца, которые нам необходимы после поставки последней турбины для завершения технического монтажа и испытаний»,— сообщил Алексей Кадилов.

Но «сегодня уже видно, что обязательства по поставке в декабре первой турбины и в марте второй (для "Урала".— “Ъ”), скорее всего они будут сорваны от двух до трех месяцев каждая», заявил топ-менеджер. Это будет негативно сказываться на конечном сроке сдачи ледокола, добавил он. «На головном ледоколе нам оставили меньше 20 месяцев, и мы видим сегодня, что нам очень трудно. Завод в течение семи месяцев работает в круглосуточном режиме»,— рассказал Алексей Кадилов. Он также добавил, что сложившаяся ситуация пока не требует официального переноса сроков завершения контракта.

Глава Объединенной судостроительной корпорации, куда входит Балтзавод, Алексей Рахманов добавил, что в ОСК настолько устали от срыва обязательств Кировским заводом, что глава совета директоров корпорации Георгий Полтавченко «объяснялся с президентом». «Если Кировский завод позволит себе срывать поставки, ничего хорошего ему от этого не будет», заключил господин Рахманов.

Анастасия Веденеева