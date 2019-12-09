ЕС разработает подобный «акту Магнитского» санкционный режим

Страны Евросоюза договорились начать подготовительную работу по созданию санкционного режима, аналогичного «акту Магнитского» США, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«По запросу ряда стран ЕС мы договорились начать подготовительную работу для глобального режима санкций (для реагирования на.— “Ъ”) серьезные нарушения прав человека, это будет эквивалентом ЕС так называемого "акта Магнитского" США»,— сказал господин Боррель на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС.

«Акт Магнитского» — это санкционный список, принятый в США в 2012 году, в который Вашингтон включает иностранные физические лица и организации, причастные, по его мнению, к нарушению прав человека и коррупции. Документ назван по имени скончавшегося в тюрьме Сергея Магнитского и был изначально направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти россиянина. Позднее «акт Магнитского» приобрел глобальный характер. Сейчас в него входят более 60 человек.

Напомним, в начале 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призвавшую парламенты всех стран—членов организации создать условия для разработки законов наподобие «акта Магнитского».

О том, как «акт Магнитского» призвали распространить на всю Европу — в материале “Ъ” «В ПАСЕ решили отделить санкции от народа».