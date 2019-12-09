«Яндекс» присматривает себе башню

«Яндекс» готовится заключить одну из крупнейших сделок на офисном рынке. IT-гигант планирует арендовать в башне «Око» 45 тыс. кв. м — это все свободные там площади. Стоимость сделки оценивают почти в 1,5 млрд руб. в год, пишет газета «Ведомости». В «Яндексе» не раскрывают детали, но отмечают, что компания постоянно рассматривает варианты для расширения.

Учитывая площади, которые планирует занять компания, речь наверняка идет о масштабном переезде, считает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков. Дело в том, что арендная ставка в бизнес-центре «Красная роза» рядом с «Парком культуры» слишком высока, и, даже с учетом расходов на отделку, перевести большую часть сотрудников в башню «Око» будет выгоднее.

«Если бы они сдавали, скажем, тысяч 10-12, тогда это было бы похоже просто на расширение с размещением дополнительно персонала. Если мы говорим про площадь 45 тыс., это, безусловно, переезд головного офиса, скорее всего, речь идет о тех людях, которые находятся в “Красной розе”. Помещения в “Оке” более эффективны, чем в “Красной розе”. Поэтому то же самое количество персонала гипотетически можно без потери комфорта разместить и в “Оке” на меньшем метраже. Возможно, они перехватят кого-то из своих подразделений, например, тех, кто сидит в Worki, на Зубовском, потому что они, очевидно, располагаются как бы немножко в отдалении от остальных сотрудников. Возможно, они их смогут разместить здесь, на этих площадях»,— пояснил Лосюков.

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Сейчас в Москве «Яндекс» кроме «Красной розы» арендует пространства в двух бизнес-центрах и одном коворкинге. Также IT-гигант планирует построить собственную штаб-квартиру. Для этого компания выкупила гостиницу Korston на улице Косыгина. Ее планируют снести, а в новом здании разместить все подразделения. Но до тех пор компании нужно дополнительное место в центре Москвы для новых сотрудников и переезда старых, говорит старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. И в этом смысле преимущества башни «Око» неоспоримы, продолжает эксперт:

«Она самая ближайшая к Садовому кольцу и к текущим локациям “Яндекса”. “Москва-Сити” — это место силы и правильное место для многих компаний, которые хотят получить инфраструктуру, концентрацию разного рода компаний в одном месте, плюс транспортная доступность, то есть мы можем выехать куда нам надо, минуя Садовое кольцо, при этом будучи рядом с ним. Преимуществ масса, просто “Яндекс” до сих пор игнорировал “Сити”.

Если бы они могли, они бы строили штаб-квартиру возле “Парка культуры”, но, к сожалению, таких крупных участков в центре города не осталось. “Яндекс” всегда считал, что он должен быть в центре, но город не дает такой возможности».

«Москва-Сити» в последнее время все больше привлекает арендаторов. Ранее в нее переехали шесть министерств и ведомств, в том числе Минэкономразвития и Минпромторг. В следующем году поступить так же планируют еще 14 государственных структур. Кроме того, на площади в башне «Око», которые хочет занять «Яндекс», претендуют Модульбанк Артема Аветисяна и фармкомпания Novartis.

Глеб Силко