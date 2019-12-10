Ольга Павлова, научный сотрудник ООО «ТестГен»:

«В создании программы по применению молекулярно-генетических маркеров для ранней диагностики рака предстательной железы было задействовано два сильнейших медицинских вуза страны, поэтому ожидания были весьма и весьма высоки. Мы рассчитывали — и получили — качественный учебный продукт, своего рода «коробочное решение» для широкой аудитории врачей и специалистов клинической лабораторной диагностики, которое повысит узнаваемость «ТестГена» как производителя уникального метода малоинвазивной диагностики рака простаты, а с другой стороны, покажет, что пользоваться нашими системами просто, они облегчают процесс и для врача, и для пациента, дают возможность оказывать медицинскую услугу диагностики на уровне доказательной медицины так, как это делают в США, Израиле или Швейцарии».

Программа повышения квалификации разработана при поддержке Фонда в МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России при участии Казанской государственной медицинской академии в 2019 году.

Сергей Ромашов, начальник конструкторско-технологического центра компании «ТЕХПРОМ — Нефтегазовые системы»:

«В конце прошлого года компания решила выйти на новые для себя рынки, для чего потребовалось освоить производство деталей из композиционных материалов. Закуплено соответствующее оборудование, в том числе термопластавтоматы для изготовления самих деталей, пятикоординатные и электроэрозионные станки для изготовления пресс-форм. Однако найти квалифицированные кадры в Свердловской области оказалось непросто, так как до недавнего времени здесь были востребованы исключительно специалисты по работе с металлом. Предприятие уже сформировало команду, которая займется новым направлением, в том числе автоматизацией процессов — они первыми пройдут обучение по новой программе».

Программа повышения квалификации создается при поддержке Фонда в Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина.

Андрей Тарарков , коммерческий директор компании «3А Инжиниринг»:

«Применение тангенциальной фильтрации с использованием керамических наномембран наиболее актуально при переработке молока. Это позволит значительно увеличить выход полезной продукции и снизить негативное воздействие отходов пищевых производств на природную среду. Для решения этой проблемы создается продвиженческая образовательная программа, предназначенная для будущих потребителей продукции нашей компании. Оборудование позволяет получать мягкие сыры, в том числе маскарпоне, йогурты. Есть эксперименты по переработке молочной сыворотки, которая сейчас практически не используется, отходов спиртовых заводов. Тема актуальна также для производителей соков и пива. Мы предлагаем предприятиям отходы превращать в доходы».

Образовательная программа повышения квалификации готовится при поддержке Фонда в АНО ДПО «Институт бизнеса и информационных технологий».

Евгений Масленников, генеральный директор калининградской компании GS Nanotech:

«Производство интегральных микросхем с наноразмерным масштабом компонентов по технологии монтажа кристаллов Flip-Chip только начинает развиваться в России. В малых сериях Flip-Chip технология освоена, но при переходе к массовому производству возникает ряд проблем, связанных в том числе с уровнем подготовки специалистов, причем не только технологов, но и разработчиков».

Образовательная программа повышения квалификации готовится при поддержке Фонда в Южном федеральном университете.

Дмитрий Борзов, директор по развитию крупнейшего в России производителя огнеупорных материалов Группы «Магнезит»:

«На предприятиях Группы “Магнезит” идет глобальная модернизация, за последние десять лет вложено порядка 20 млрд руб., строится, по сути, абсолютно новое, высокотехнологичное, наукоемкое производство, которое резко повышает требования к квалификации работающих на нем сотрудников. Есть планы по увеличению присутствия на зарубежных рынках, где приходится конкурировать с самыми современными технологиями. Последние тенденции во всем мире: огнеупоры начинают модифицироваться наноматериалами, а значит, нужны специалисты соответствующей квалификации».

Программа повышения квалификации создается при поддержке Фонда в Национальном технологическом исследовательском университете МИСиС.

Елена Перминова, заместитель директора филиала КЧХК АО «ОХК “Уралхим”» в Кирово-Чепецке:

«Уралхим» является одним из крупнейших в России производителей минеральных удобрений. Наряду с традиционной линейкой продуктов — аммиак, аммиачная селитра — мы переходим на выпуск инновационной продукции — агрохимикатов пролонгированного действия с полимерным покрытием. Для этого создали центр агроэкспертизы, но помимо этого нам необходимо осваивать новые компетенции, обучать молодых специалистов».

Программа повышения квалификации разрабатывается при поддержке Фонда в Вятском государственном университете.

Владимир Евдокимов, заместитель декана факультета дополнительного профессионального образования, профессор кафедры клинической функциональной диагностики Московского государственного медико-стоматологического университета:

«Консультативно-методическое сопровождение, организованное Фондом инфраструктурных и образовательных программ, дает возможность исполнителю расширить свои компетенции, касающиеся создания как очной, так и дистанционной частей модулей дополнительных профессиональных программ и курсов, а также ознакомиться с лучшими практиками организаций—партнеров Фонда».

Андрей Бурков, доцент кафедры химии и технологии переработки полимеров Вятского государственного университета:

«Очный семинар в ФИОП стал для нас маленькой революцией в осознании и восприятии процесса разработки программ. Больше всего захватила логичная и простая, казалось бы, концепция — идти от реальных потребностей («хотелок») работодателя к результатам промежуточным и в итоге к наполнению всей программы. И теперь в рамках всего университета при разработке сначала отдельных курсов, затем полностью учебных планов мы внедряем те методы и подходы, что сформировались у нас благодаря работе с кураторами Фонда. Это, несомненно, приносит свои плоды, делая процесс обучения более ориентированным на реалии рынка труда».

Александр Белоглазов, генеральный директор компании «Ниагара»:

«Предприятие производит углеволоконную продукцию в том числе по заказу ракетно-космической отрасли. Новые компетенции по проектированию с помощью виртуальных цифровых моделей потребовались в связи с необходимостью перехода от производства первичных материалов к выпуску готовых изделий, необходимых каждому конкретному заказчику. Мы не можем создавать новое изделие путем перебора материалов, нужны технологии цифрового проектирования. В частности, большие перспективы есть в области бионического дизайна».

Образовательная программа повышения квалификации готовится при поддержке Фонда в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана.