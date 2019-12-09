ГК «Мать и дитя» отмечает юбилей

ГК «Мать и дитя», один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, отмечает десятилетний юбилей начала работы в республике Башкортостан.

10 лет назад Группа компаний «Мать и дитя» открыла для пациентов двери своего первого медицинского учреждения в республике Башкортостан – амбулаторную клинику. Основываясь на высоких результатах клиники, Компания начала строительство современного, самого крупного многофункционального госпиталя в Башкирии, торжественное открытие которого прошло в октябре 2014 года.

За время работы в республике Компания завоевала высокую репутацию среди жителей Башкирии и соседних регионов и продемонстрировала успешные результаты работы: было проведено более 5 380 родов, родилось более 5 480 детей, было проведено более 6 350 циклов ЭКО, в том числе по системе ОМС, более 1 млн амбулаторных посещений и около 60 тысяч койко-дней. Пациенты, обращающиеся в госпиталь, имеют возможность получать медицинские услуги в рамках системы ОМС по нескольким направлениям. Госпиталь предоставляет медицинские услуги для всех членов семьи.

С открытием медицинских центров «Мать и дитя» в Башкортостане жители республики получили доступ к ряду услуг, которые прежде не были там представлены, таким как преимплантационная генетическая диагностика, определение риска преэклампсии, проведение уникальных операций в области фетальной хирургии, органосохраняющие методы остановки кровотечений. Благодаря новому оборудованию и появлению кадров с надлежащей квалификацией, появилась возможность проводить МРТ для беременных и новорожденных, в госпитале действует уникальная интегрированная операционная, позволяющая проводить дистанционное консультирование во время оперативного вмешательства.

Генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер отметил:

«10 лет назад наша компания начала работать в новом регионе – Башкирии, открыв амбулаторную клинику. Спустя 5 лет мы построили там крупнейший многофункциональный госпиталь. За 10 лет работы в Уфе Компания продемонстрировала высокие результаты работы и сделала высококачественную медицинскую помощь доступной для сотен тысяч жителей Башкирии. Я хотел бы поблагодарить наших пациентов за доверие, а весь наш коллектив за ежедневную самоотверженную работу на благо жителей республики».