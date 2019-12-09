До Нового года в Ростове закроют проезд по нескольким центральным улицам

В Ростове с 10 декабря из-за реконструкции водопроводной линии по Варфоломеева на участке от 1-го переулка до 2-го переулка до 30 декабря ограничат движение транспорта, сообщается на сайте городской администрации.

На тот же срок из-за реконструкции водопроводной линии на 2-м переулке ограничат движение на участке от Черепахина до Варфоломеева. Кроме того, до конца года нельзя будет проехать по Малюгиной на участке от Журавлева до Театрального и по улице 7-го Февраля от Садовой до Нижнебульварной. Из-за проведения праздничных новогодних мероприятий с 26 декабря до 20 января включительно закроют по Газетному на участке от Красноармейской до Горького. Ограничение начнёт действовать в полночь 26 декабря и будет снято в 23:00 20 января.

Дарья Голякова