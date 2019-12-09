Сериал об аллергии: АСИТ

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), то есть введение в организм постепенно возрастающих доз аллергена, ответственного за проявления болезни,— единственный метод, который не просто снимает симптомы, а помогает надолго избавиться от аллергии.

По наблюдению врача аллерголога-иммунолога, медицинского директора проекта «Аллерготоп», кандидата медицинских наук Елены Шуватовой, больше половины пациентов, приходящих на прием, никогда не слышали об АСИТ. Между тем этот метод практикуется уже больше 100 лет.

Правда, западные ученые, не лишенные чувства юмора, возводят историю иммунотерапии к древнему царю Митридату Понтийскому, который всю жизнь принимал яд в малых дозах, опасаясь отравления. А когда в стране вспыхнуло восстание и правитель решил покончить с собой, чтобы его не растерзала толпа, яд не подействовал! Пришлось воспользоваться мечом.

Но если серьезно, о лечении аллергии при помощи АСИТ задумались в конце XIX — начале XX века, когда вакцинация от опасных болезней стала, как говорится, нормой жизни. В 1900 году, например, американский врач Генри Холбрук Кёртис вводил своим пациентам подкожно водные экстракты пыльцы различных растений, в том числе амброзии. Лечение не пошло из-за серьезных побочных реакций.

В Германии директор Гамбургского института гигиены Уильям Дунбар лечил сенную лихорадку сывороткой лошадей, иммунизированных экстрактами пыльцы. От его препарата под названием «полантин» тоже остались печальные воспоминания: многие из пациентов чуть не умерли от анафилактического шока. Кстати, первый случай смерти от АСИТ был зарегистрирован в 1910 году.

Современный метод аллерген-специфической иммунотерапии описал в 1911 году в медицинском журнале Lancet британский микробиолог Леонард Нун. Вместе с коллегой Джоном Фриманом он лечил пациентов от сенной лихорадки, или поллиноза (аллергия на пыльцу), подкожными инъекциями водных пыльцевых экстрактов. В том же году Фриман тоже сообщил о результатах «вакцинации против сенной лихорадки». Результат превзошел все ожидания: чувствительность аллергиков на пыльцу после инъекций снизилась в 100 раз, а эффект длился год.

В Советском Союзе АСИТ применялась с 1960-х годов благодаря основоположнику отечественной аллергологии, члену Академии медицинских наук СССР Андрею Адо.

Как проводят АСИТ

АСИТ начинают с малых доз, постепенно повышая их до определенного уровня. Когда нужная концентрация аллергена достигнута, дозу больше не увеличивают, а колют регулярно в течение трех-пяти лет. В результате человек, страдающий аллергией, может отказаться от привычных лекарств или значительно снизить их прием. По наблюдениям врачей, ремиссия (ослабление или исчезновение симптомов болезни) длится от пяти до десяти лет, а иногда и дольше.

АСИТ бывает инъекционная и подъязычная (ее еще называют сублингвальной). С инъекционной все понятно: инъекции делает врач в медицинском центре. Сначала надо ходить на уколы один-три раза в неделю, после достижения поддерживающей дозы — раз в месяц. Очень важно не пропускать уколы, иначе лечение окажется неэффективным. Бывает ускоренный интенсивный курс, но тут нужно ложиться в больницу на две недели.

Уколы следует начинать в декабре-январе, чтобы успеть набрать дозу до сезона цветения. Если реакция только на бытовые аллергены, АСИТ можно начинать в любое время года.

Сублингвальная АСИТ — это капли или таблетки под язык. Первый раз их принимают в присутствии врача, а потом — дома, время от времени докладывая доктору о ходе лечения. Этот метод считается безопаснее. Вот только инъекционные вакцины лечат от куда более разнообразных причин аллергии, чем сублингвальные.

Эффект от всех этих методов примерно одинаков, поэтому при выборе надо исходить из того, сможете ли вы приезжать на инъекции, делают ли инъекционную АСИТ в вашем городе, какие аллерговакцины есть в продаже. Сублингвальная АСИТ лучше подходит детям: они редко соглашаются на уколы.

Российский полис ОМС дает возможность пройти АСИТ «бесплатно». Для этого требуется назначение аллерголога. В Москве лечение аллергенами проводят в Центре аллергологии и иммунологии ГКБ №52, Институте иммунологии ФМБА России, Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток имени Мечникова, частных клиниках.

Аллерговакцины

Сейчас в мире разработаны аллерговакцины практически для любой аллергии: помимо существующих с прошлого века аллергенов к пыльце деревьев, злаков и сорных трав есть еще и к клещам домашней пыли, яду пчел и ос, плесневым грибам, перхоти животных. «Фармацевтическая промышленность сначала обратилась к аллергенам, от которых нельзя уйти (домашняя пыль, плесневые грибы, береза и другие растения), а потом появились “излишества”,— объясняет Елена Шуватова.— От кошечки можно спрятаться — просто ее не заводить. Однако многие люди делают выбор в пользу животного, и это не медицинская, а социальная проблема, поэтому вакцины были разработаны и они очень популярны. Правда, многие из этих аллерговакцин в России не сертифицированы».

Уже в 1930-х годах специалисты начали понимать, что качество водно-солевых экстрактов оставляет желать лучшего. «Есть такие понятия, как аллергенность и иммуногенность,— продолжает доктор Шуватова.— Аллергенность — это способность вызывать аллергическую реакцию, иммуногенность — способность эффективно влиять на иммунный ответ. В мире существует ряд способов преобразовать молекулу аллергена так, чтобы аллергенность резко снизилась, обеспечивая безопасность пациента, а иммуногенность — возросла благодаря различным добавкам. Именно так сделаны современные зарубежные вакцины».

Депонированные и рекомбинантные аллерговакцины, гибридные молекулы — эти препараты для АСИТ недоступны отечественному потребителю. Единственный российский производитель вакцин для АСИТ — АО «НПО Микроген» — производит в основном водно-солевые экстракты, предназначенные для инъекций. В 2019 году корпорация выпустила серию аллергоидов, но пока их изготовлено очень мало и «добыть»вакцину для лечения не всегда получается.

Что касается доступных водно-солевых аллергенов, то они эффективны, из них можно составлять индивидуальные аллерговакцины, смешивая несколько компонентов, и в этом их безусловное достоинство. Однако они недостаточно безопасны по сравнению с препаратами, существующими в развитых странах. Опасаясь побочных эффектов, врачи часто не доводят до высоких доз, что снижает качество терапии. Да и спектр водно-солевых аллергенов невелик: деревья, злаковые и сорные травы, клещ домашней пыли.

Ничего удивительного, что российские медики отказываются от инъекционной АСИТ в пользу сублингвальной. Во многом это заслуга зарубежных фармкомпаний, которые зарегистрировали такие препараты в России. Опасность их в том, что аптеки часто продают эти рецептурные лекарства… без рецепта. Каждый может купить и заняться самолечением. «Это риски для здоровья, что ведет к дискредитации метода АСИТ»,— подытоживает Елена Шуватова.

Елена Туева