Аспирин предохраняет от рака

По данным исследователей из Американского института рака, регулярный прием обычного аспирина сокращает появление злокачественных новообразований всех типов на 15%.

Предыдущие работы показывали, что аспирин, если его принимать регулярно, значительно сокращает риск колоректального рака. Холли Луманс-Кропп из Национального института рака США проверяла в очередной раз на выборке в 146 тыс. человек (данные с 1993 по 2008 год), насколько справедливо это утверждение, и обнаружила, что справедливо.

Но это еще, как выяснилось, далеко не все. По данным Луманс-Кропп, ежедневный прием небольших доз аспирина уменьшает смертность от всех видов рака на 15%, а смертность как таковую от любых причин — на 19%! Особенно обнадеживающим аспирин выглядит для людей с избыточной массой тела (но не с ожирением): у них случаев смерти от колоректального рака становится меньше на треть и на 28% уменьшается число случаев смерти от гастроэнтеральных новообразований!

Материал для исследований собрать было легко: долгое время считалось, что кардиологическим больным необходим ежедневный прием невысоких доз аспирина, чтобы избежать тромбов. Однако в марте нынешнего года Американская ассоциация кардиологов пришла к выводу, что эту рекомендацию следует отменить: риск умереть от кровотечения, связанного с приемом аспирина, оказался выше риска умереть от сердечной патологии, связанной с неприемом этого лекарства. Прием аспирина теперь рекомендован людям средних лет, чьи перспективы получить сердечную патологию в ближайшие десять лет на 10% и более превосходят среднестатистические.

По мнению другого автора исследования, Эрика Джейкобса, механизм предотвращения онкологических заболеваний у аспирина точно такой же, как и кардиологических заболеваний: лекарство блокирует активность тромбоцитов, а как известно, именно тромбоциты могут высвобождать в крови факторы, которые положительно влияют на рост опухоли; более того, тромбоциты могут содействовать распространению злокачественного материала по организму и появлению метастазов. Джейкобс на всякий случай повторяет, что не только аспирин достоверно снижает вероятность колоректального рака, но и нормальный вес, физическая активность, отказ от курения в любом виде, уменьшение потребления красного мяса и продуктов переработки мяса.

Однако, предупреждают все врачи, не стоит самостоятельно назначать себе аспирин, нужна консультация терапевта. Именно он решит, показан ли этот препарат пациенту, и если да, то в какой форме и в какой дозе.