TUMI стали поставщиком багажа и аксессуаров для путешествий компании McLaren

McLaren и TUMI объявили о партнерстве. С начала сезона 2020 TUMI будет сопровождать членов команды McLaren F1 в их путешествиях и обеспечат их чемоданами и аксессуарами для путешествий. А в конце 2020 года компании представят совместную коллекцию чемоданов. Как отметил исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун, «путешествия занимают центральное место в спорте "Формулы-1". Как и McLaren, TUMI постоянно стремится к лучшему во всем, что он делает, благодаря оптимизации и инновациям. Мы рады приветствовать TUMI в нашей семье партнеров и с гордостью представляем бренд и его продукцию по всему миру».

Вдохновением для новых коллекций TUMI служат разные инновационные области — от аэронавтики до спортивной и автомобильной, что делает партнерство с McLaren — всемирно известным лидером по внедрению передовых технологий и лаконичного дизайна — коллаборацией, естественно вписывающейся в концепции брендов.

Команда McLaren Racing была основана в 1963 году новозеландским гонщиком Брюсом Маклареном. С 1966 года, когда он вступил в свою первую гонку Формулы-1, McLaren выиграл 20 чемпионатов мира «Формулы-1» и более 180 Гран-при. Также он выиграл две самые большие гонки в мире три раза — «Le Mans 24 Hours» и «Indy 500».