Избран новый глава Сафакулевского района Курганской области

В Курганской области избран новый глава Сафакулевского района. Им стал Радмил Вафин. Такое решение принято сегодня на заседании районной думы, сообщает пресс-служба правительства региона. За кандидатуру Радмила Вафина проголосовали 13 депутатов из 15, присутствовавших на заседании. Ранее он возглавлял администрацию Сафакулевского сельсовета. Имеет опыт работы в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме Радмила Вафина до финала конкурса дошли управляющий делами администрации Сафакулевского района Фаиз Нурмухаметов и депутат Шумихинской городской думы Станислав Тимофеев. Прежний глава района Рашит Хайрнасов после истечения срока полномочий не стал выдвигать свою кандидатуру.