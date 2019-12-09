Фокус на камеру

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о новой модели суббренда Oppo и ее характеристиках.

В действиях realme, молодого суббренда компании Oppo, прослеживаются повадки другого китайского вендора, Xiaomi, выпускать относительно доступные устройства с характеристиками средней привлекательности. Не берусь оценивать корректность и этичность подражания. Почему-то кажется, что для производителя из Поднебесной такое поведение скорее типичное. И если стратегия уже отлично сработала у одной компании, то, может, имеет смысл повторить ее?

После тестирования модели realme 5 Pro остается признать, что молодой суббренд неплохо справляется. Разработчики успешно подметили тренды на мобильном рынке и воплотили в своей новинке. Пользователь получает смартфон с диагональю дисплея 6,3 дюйма. Не так давно такой размер считался большим, сейчас же это скорее норма. IPS-экран с разрешением Full HD+ трудно ругать за качество картинки. Сэкономил вендор там, где это визуально не заметно сразу. Например, дисплей защищен всего лишь третьей версией Gorilla Glass. Пластиковый корпус снабдили рисунком «под кристалл», и его даже можно принять за стекло, но лишь на расстоянии.

На роль процессора для 5 Pro разработчики realme выбрали версию чипсета Snapdragon 712. С точки зрения производительности, энергоэффективности и себестоимости это, безусловно, компромисс в сравнении с пока еще королевским вариантом — 855 моделью от Qualcomm. Но технологии искусственного интеллекта «младшим» тоже поддерживаются, поэтому на борту нового смартфона именно он. Да и в игровых сценариях 712-й хорошо себя зарекомендовал. Батарея с приличной емкостью в 4035 мАч, 128 Гб встроенного хранилища плюс расширение за счет карты памяти, а также технология быстрой зарядки VOOC Flash Charge 3.0 делают смартфон более привлекательным.

Но главный фокус создатели realme 5 Pro сделали на основную камеру. Четыре сенсора, главный из которых — 48 Мп объектив Sony IMX586. Еще есть широкоугольный, датчик глубины и макрокамера. По умолчанию съемка идёт с разрешением 12 Мп. На пугающие 48 Мп надо каждый раз переключаться специально. Но в таком режиме нельзя задействовать широкоугольную камеру и HDR. В целом же качество снимков хорошее.