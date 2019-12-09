Компании подыскивают способы мотивации сотрудников

Четверть российских работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году. 25% компаний уверены, что увеличат оклады персоналу, говорится в исследовании, которое провел портал Rabota.ru. 35% опрошенных работодателей делать этого не планируют, а 40% не смогли ответить однозначно. Сервис опросил тысячу представителей российских компаний во всех регионах страны. При этом в конце 2018-го планы по повышению зарплат в этом году были только у 18% респондентов, а больше половины делать это не собирались.

Компаниям сейчас выгоднее платить больше действующим сотрудникам, чем искать новых, пояснил руководитель пресс-службы портала Rabota.ru Сергей Денисенко: «Сейчас поиск, найм, адаптация нового персонала может обойтись намного дороже, чем материальная мотивация и удержание ключевых сотрудников. Это позитивная динамика подтверждает, что между российскими компаниями сейчас есть конкуренция за лучшие кадры.

Для массового персонала — кассиров, продавцов, официантов — работодатели также собираются повышать зарплаты, потому что уровень дохода на этих позициях достаточно невысокий. Часто сотрудникам, особенно федеральных центров, не хватает средств удовлетворять свои потребности. Кроме того, мидл-, топ-менеджмент и IT-специалисты — это высококвалифицированные работники. Их как раз будут удерживать за счет материальной и нематериальной мотивации».

“Ъ FM” решил выяснить у работодателей из разных сфер бизнеса, что они планируют делать с зарплатами в 2020 году.

Дмитрий Несветов, президент сети химчисток-прачечных «Диана»: Есть достаточно много экономических факторов, из-за которых надо повышать зарплату. Инфляция, хоть и небольшая, но все-таки есть, и мы должны на это ориентироваться. Поэтому какая-то индексация по окладам, вероятнее всего, произойдет. Что касается других видов поощрений, будем смотреть на конкретный результат. Александр Хрусталев, генеральный директор девелоперского холдинга «НДВ Групп»: В 2020 году мы не планируем увеличивать заработную плату и продолжим заниматься оптимизацией. О повышении, наверное, могут заявить только государственные компании. Коммерческие структуры, насколько я знаю, этого делать не собираются. Сейчас созданы такие условия, при которых люди оптимизируют, сокращают свои издержки и персонал. Олег Кивокурцев, генеральный директор компании «Промобот»: В 2020 году мы планируем повысить заработные платы сборщиков, программистов, специалистов технической поддержки и сервисной службы. Во-первых, у нас увеличивается объем работы, нужно выходить на новые рынки, производить и реализовывать больше продукции. Во-вторых, со временем производство удешевляется, какие-то процессы оптимизируются, и это высвобождает свободные ресурсы. Мы действительно считаем, что повышение зарплаты будет хорошим фактором для мотивации работников.

В то же время, по данным портала Rabota.ru, в новом году повышения зарплаты ожидают только 19% опрошенных. Еще 36% уверены, что их работодатель не будет этого делать в 2020-м, а 45% затруднились ответить.

Владимир Расулов