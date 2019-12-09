09 декабря, понедельник
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За выходные на Ставрополье поймали больше 140 нетрезвых водителей

На минувших выходных в Ставропольском крае полицейские выявили и привлекли к ответственности 141 водителя с признаками опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Из них 14 человек сели за руль пьяными повторно и будут привлечены к уголовной ответственности (ст. 264.1 УК РФ) Остальным грозит лишение водительских прав не срок о 2 лет и штраф в размере 30 тыс. руб.

В конце декабря Ставрополье ожидает очередная широкомасштабная многодневная проверка на трезвость, которая начнется в конце декабря и закончится после новогодних и рожественских каникул.

Дарья Голякова


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