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В Курганской области прожиточный минимум уменьшился на 57 рублей

Утверждена величина прожиточного минимума в Курганской области за III квартал 2019 года. Она составила 10 165 руб. на человека в месяц. По сравнению со II кварталом сумма уменьшилась на 0,6% ли 57 руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам директора департамента экономического развития Курганской области Ивана Смирных, причина сокращения – сезонное снижение цен на овощи и фрукты, составляющие значительную часть потребительской корзины, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум. Аналогичная ситуация складывается и в целом по России. В проекте приказа Минтруда РФ указано, что величина сократится на 1,5%. Губернатор Вадим Шумков заявил, что к вопросу необходимо подходить максимально ответственно. «Сейчас мы ведем большую работу по тарифам, я понимаю, если мы имеем возможность сделать ниже тарифы и расходы людей, то мы обязаны это сделать. Если картошка и яблоки подешевели, как вы считаете, это не значит, что люди стали лучше жить, значит, подорожало что-то другое. Серьезно к таким вещам относитесь. Когда касается крайне важных для людей вопросов, будьте очень аккуратны. То же самое касательно тарифов, займемся экономией максимально»,– сказал глава региона на заседании правительства.

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