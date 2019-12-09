Краевой Росреестр переименовал поселок Посер

Росреестр по Пермскому краю добился возвращения буквы «Ё» в название двух населенных пунктов. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о поселках Посер и Чертеж.

«Всего одна буква, а столько смысла в ней. Вернув букву “ё” в название - населённый пункт сразу звучит по-другому. Действительно, есть разница направляться в “Чертеж” или в “Чертёж”», - считают в Росреестре.

Изменения названий поселков внесены в закон Пермской области от 28 февраля 1996 года «Об административно-территориальном устройстве Пермского края». Органы местного самоуправления теперь обязаны, под угрозой штрафа, заменить название на указателях.

В росреестре уточняют, что жители переименованных населенных пунктов сложностей при оформлении сделок испытывать не будут. Государственный регистратор будет самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы и в выписках и других документах будет указано верное название.