Достройку проблемного комплекса в Шушарах профинансирует ГК «Пик»

Группа компаний «Пик» профинансирует достройку проблемного жилого комплекса «Вариант» в Шушарах. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, сообщает «Фонтанка.ру».

По его словам, с «Пиком» согласованы предварительные параметры. Выход подрядной организации на стройплощадку запланирован на будущий год, достроить жилой комплекс предполагается в начале 2021 года. В настоящее время объект готов на 14-16%. Господин Линченко уточнил, что достраивать комплекс будет другая компания, не «Пик».

Строительство ЖК «Вариант» началось в 2014 году. Через два года стройка встала.