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В Катав-Ивановском районе будут добывать мрамор для египетской АЭС

ООО «Лоза» разместит в деревне Анновка Катав-Ивановского района производство по добыче и обработке мраморных блоков. Материалы будут вывозиться в Египет для строительства АЭС «Аль-Дабаа». Компания подписала соглашение о поставках с палатой производителей строительных материалов арабской республики, сообщает пресс-служба минэкономразвития Челябинской области.

Месторождение рифейского мрамора было обнаружено в Катав-Ивановском районе в 2005 году, этой горной породе около 2 млрд лет. Считается, что рифейский мрамор не имеет аналогов в мире. «Наш мрамор обладает уникальными свойствами – он прочный, влагоустойчивый, морозостойкий и очень красивый, – рассказывает Иван Филимонов, директор добывающей компании. – Это один из самых древних камней на нашей земле, у него необычная текстура: в нем видны окаменевшие водоросли. Мы проводили исследования, разговаривали со специалистами, выяснилось, что подобные породы есть на юго-восточном побережье Австралии. Но для того, чтобы этот камень приобрел характеристики нашего, потребуется около 1,5 млн лет. Неудивительно, что рифейский мрамор так ценится во многих государствах».

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