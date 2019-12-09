В конце недели в Татарстане похолодает до 18 градусов мороза

Резкое похолодание ожидается в Татарстане на этой неделе, говорится в сообщении Гидрометцентра. В частности, 14-15 декабря ночью похолодает до -8..-13°, при прояснениях до -18°, днем потеплеет до -4..-9°.

При этом в ближайшие дни резкого изменения погоды не будет. 10 декабря, по прогнозам синоптиков, в республике ожидаются мокрый снег и дождь. Также возможны слабый гололед и туман. Ночью температура воздуха составит 0..-5°, днем ожидается -3..+2°. На следующий день в Татарстане сохранится похожая погода. Кроме того, прогнозируется метель, а температура будет колебаться от 2 до +2°.

12 декабря в республике ожидаются снег, местами метель и сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с, который в течение дня сменится на северный. Столбики термометров покажут -2..-7°. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная. Такая же погода прогнозируется и 13 декабря.

"Ъ-Казань"