«Татнефть» готова вложить $60 млн в развитие технологических стартапов

Компания «Татнефть» вместе с фондом Pulsar Venture Capital запустила венчурную платформу для развития технологических стартапов. Инвестиции в проект оцениваются в $60 млн, говорится в сообщении татарстанской компании.

На платформе планируют отбирать инновационные решения в сфере биотехнологий и промышленной нефтехимии. Проект планируется реализовать согласно концепции создания высокотехнологических кластеров вокруг «Татнефти».

В конкурсе могут участвовать российские и иностранные компании. Заявки принимаются по 29 февраля следующего года. В качестве критериев отбора указаны готовность к промышленному внедрению, инновационность и технологическая реализуемость проекта, возможности масштабирования в рамках международного рынка и т.д. Для самых перспективных проектов, которые отберут менторы и эксперты «Татнефти» и Pulsar Venture Capital, планируется разработать индивидуальный инвестиционный план, стратегия развития выхода на рынок, план организации полномасштабного производства. Также им могут предложить индивидуальный формат.

"Ъ-Казань"