Около 5 млн рублей выделено на оборудование для паллиативной службы в Орске

Сумма затрат на закупку оборудования для оснащения паллиативной службы в Орской городской больнице №5 составила около 5 млн руб. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«В стационарное паллиативное отделение поставлен аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 1,99 млн руб. Выездная служба также теперь укомплектована новым аппаратом для вентиляции легких стоимостью 599 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

Также было закуплено пять инфузионных шприцевых насосов для введения растворов и препаратов, три концентратора кислорода, два механических инсуффлятора аспиратора (аппараты для отхождения мокроты). Кроме того, в числе прочего для медиков приобрели три электрокардиографа и пять прикроватных реаниматологических мониторов.

В общей сложности паллиативное отделение больницы получило 28 единиц нового оборудования. Закупка была произведена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по региональной программе Оренбургской области «Развитие паллиативной помощи».

Георгий Портнов