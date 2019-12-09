25-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Показания суду дали девять свидетелей защиты — куратор «Платформы» по направлению музыка в 2011–2012 годах, композитор Сергей Невский, художник по свету «Платформы», а теперь «Гоголь-центра» Елена Перельман, актеры «Платформы» Филипп Авдеев, Яна Иртеньева, Никита Кукушкин, Георгий Кудренко, Мария Опельянц и Роман Шмаков, а также гендиректор «Компании МОСКО» Людмила Мелендер.
Восемь свидетелей рассказали, что они делали на «Платформе». Из их слов следовало, что мероприятия на проекте ставились, деньги шли на декорации, реквизит, свет, на выплаты гонораров артистам, на написание оригинальных музыкальных произведений. Однако конкретных сумм свидетели не называли. Только Сергей Невский сказал, что цена за выступление дирижера Теодора Курентзиса (он играл концерт «Катастрофа» на «Платформе») была примерно €5000, а одна лампа для прожектора, по словам Елены Перельман,— от 2000 руб. Людмила Мелендер рассказала, что «Седьмой студии» предоставлялись транспортные услуги, в основном плата по ним была по безналичному расчету.
Все вопросы к свидетелям, как пояснил в середине заседания адвокат Дмитрий Харитонов, «связаны с одним»: «Обвинение говорит, что деньги были похищены. Наши свидетели говорят, что деньги тратились на "Платформу", на гонорары, на оборудование, на реквизит. Никто не называет цифр, потому что следователи не удосужились этого сделать. Они никого не вызывали, ни Перельман, ни других свидетелей. Это не дело людей помнить, это дело следствия было выяснить, куда делись деньги».