На модернизацию «Северной верфи» может дополнительно потребоваться 1,5 млрд рублей

Объединенная судостроительная корпорация выберет подрядчика по модернизации ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» к весне следующего года. При этом бюджет, возможно, будет дополнительно увеличен на 1-1,5 млрд рублей, хотя до подтверждения данных цифр экспертизой говорить о конкретных размерах увеличения инвестиций пока преждевременно. Об этом со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова в понедельник, 9 декабря, сообщает «Интерфакс».

По словам господина Рахманова, ОСК пришлось полностью переделывать проектную документацию, которая в ближайшее время будет направлена на государственную экспертизу. В предыдущей версии, по его словам, был допущен ряд ошибок при расчете как технических параметров, так и при финансовых.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга предложили «Северной верфи» рассмотреть варианты завершения работ по сооружению современного судостроительного комплекса на территории завода без участия нынешнего подрядчика — ОАО «Метрострой». Эта была компания была признана победителем аукциона в 2017 году с цена контракта в 6 млрд руб.