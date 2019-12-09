Пригородные поезда в Кстово планируется пустить к 2021 году Новые транспортные пересадочные узлы появятся также в Шахунье и Арзамасе.

Проект организации тактовых железнодорожных перевозок от Кстово до станции Мыза на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде планирует реализовать АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Об этом сообщает издание Gudok.ru со ссылкой на генерального директора этой компании Анатолия Кузнецова. По его словам, в Кстово к 2021 году будет построен транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Пассажиропоток оценивается в 2,2 тысяч человек в сутки в первый год с последующим увеличением до 11,2 тысяч человек в сутки или 4,1 млн пассажиров в год.

Сообщается также, что ВВППК планирует построить к 2021 году новые ТПУ в Шахунье и Арзамасе.

Журналист Александр Поздняков, живущий в Кстово и работающий в Нижнем Новгороде, в разговоре с «КоммерсантъFM Нижний Новгород» оценил автомобильное сообщение между Кстовом и Нижним Новгородом как удобоваримое. По его словам, пробки иногда бывают, но после того, как у Афонино построили мост и светофоров стало меньше, ситуация улучшилась по сравнению с той, что была пару лет назад. Нормально можно доехать и по второму пути, который идет по улице Ларина до проспекта Гагарина. Но если появится возможность добраться на поезде до Мызы, то это будет достаточно удобно и востребовано.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун оценивает проект организации перевозок между Нижним Новгородом и Кстовом в 1,2 млрд рублей.