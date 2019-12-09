Авиакомпаниям предрекли кадровый «голод»

Российские авиакомпании могут столкнуться с нехваткой пилотов с 2021 года. Как сообщили в профсоюзе летного состава, дефицит может составить 600 человек. В организации объяснили, что это произойдет, так как сейчас в стране работают более 3,5 тыс. возрастных пилотов. При этом летные училища выпускают недостаточно специалистов, способных восполнить потери.

Но предотвратить проблему можно, рассказал “Ъ FM” президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук: «В 2021-2023 годах будут уходить примерно на 40-60 человек больше, чем обычно. Это надо было предвидеть заранее, и еще четыре-пять лет назад принимать в училища на 20-30 человек больше, чтобы компенсировать потери. Но этого сделано не было, поэтому проблема вскрылась сейчас. Какие есть пути решения? Во-первых, нужно сделать так, чтобы через военные подготовительные центры проходили курсанты летных училищ, что дополнительно привлечет примерно 500 человек. Во-вторых, меняются авиационные правила, медицинское обеспечение летного состава, а значит, они будут максимально гармонизированы с европейскими. Это даст возможность продлить летный возраст пилоту. Сейчас примерно 500 пилотов работают в возрасте 60-65 лет».

В августе 2018-го российским авиакомпаниям разрешили брать на работу иностранных летчиков. Правда, поставили ограничение — не более 200 человек на всех игроков рынка в год. Но, по мнению главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федора Борисова, эта мера может быть эффективной только в краткосрочной перспективе. Властям в первую очередь необходимо создавать больше учебных заведений, отмечает эксперт:

«По сути, пилотов готовят два крупнейших государственных учреждения. В то же время частные школы, которые в какой-то момент создавались очень быстро и активно, находятся под достаточно жестким давлением. Большинство из них закрыто. Безусловно, чтобы стать пилотом, нужна хорошая подготовка и квалификация, но опять-таки неочевидно, зачем на начальном уровне отправлять человека в высшее учебное заведение. Во всем мире начальная подготовка пилотов осуществляется в течение года-двух, лишние побочные дисциплины им не преподают.

Тут нужно сделать выбор — education или training: в данном случае мир выбирает второй вариант.

Сегодня законодательство позволяет готовить пилотов в авиационных учебных центрах, проблема в том, что количество этих заведений невелико, а действия регулятора в предыдущие годы было направлено не на увеличение, а на их сокращение, что в итоге и привело к дефициту».

С такой позицией не согласен заслуженный пилот России Виктор Саженин. Он уверен, что, прежде всего, нужно развивать существующие учебные заведения, а не сокращать время подготовки и увеличивать количество училищ: «Нужно серьезно и на государственном уровне заниматься проблемой нехватки аудиторий, площадей, профессорско-преподавательского состава и так далее, иначе будет страдать качество подготовки и самое главное — безопасность полетов. Если взять зарубежный опыт, средний срок подготовки пилота ограничивается 18 месяцами. Но они набирают абитуриентов с высшим образованием, то есть у них есть базовая подготовка в вопросах физики, математики. Если все это будущий пилот изучил в высшем учебном заведении, то он уже осваивает непосредственно профессию, что занимает не более полутора лет».

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По данным профсоюза летного состава России, сейчас в авиакомпаниях работают чуть больше 14 тыс. пилотов. При этом иностранных летчиков — только 28. Среди причин называют неконкурентные зарплаты и высокие требования к здоровью.

Лилия Галявиева