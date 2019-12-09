Возобновлено движение транспорта в районе обрушившегося моста в Оренбурге

Открыт проезд по ул. Терешковой в Оренбурге, где неделю назад обрушился путепровод. Движение восстановлено в обе стороны. Об этом сообщает региональное правительство.

«К концу недели обломки мостового сооружения были полностью разобраны и вывезены. В минувшие выходные рабочие установили необходимые дорожные знаки и барьерные ограждения»,– говорится в сообщении.

Инцидент с обрушением нескольких пролетов виадука произошел в понедельник, 2 декабря. В результате происшествия пострадали два человека.

Георгий Портнов