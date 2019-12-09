Краснодарские чиновники отстранены от работы на время расследования уголовного дела о бесхозном мусоре

Глава Краснодара Евгений Первышов отстранил от работы сотрудников администраций внутригородских округов, ответственных за ликвидацию стихийных свалок, сообщила пресс-служба мэрии города.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, полиция расследует уголовное дело о возможных нарушениях при исполнении муниципального контракта на вывоз бесхозного мусора: по версии следствия, исполнитель контракта, ООО «УБИС», вывозило собранный на стихийных свалках мусор не на полигон, а в лесополосы и на пустыри.

Представители ООО «УБИС» намерены обжаловать постановление о возбуждении дела в суде, настаивая на том, что нарушений при вывозе отходов не было. Александр Журавлев, глава администрации Прикубанского округа Краснодара, в ходе планерки в мэрии города также заявил, что подрядчик выполнил работы в полном объеме на той территории и предоставил необходимые документы об утилизации на полигонах.

«Да, это был не краснодарский полигон, но это были полигоны, близлежащие к нашему муниципальному образованию, поэтому никаких вопросов на тот момент у нас не было, – объясни чиновник. – Что касается складирования мусора в районе поселка Индустриального — об этой проблеме мы знаем и неоднократно писали обращения в полицию, чтобы выявили виновных и приняли меры. Были ли это те же подрядчики — я не готов сказать, думаю, что следственные органы это установят», – сообщил Александр Журавлев.

В свою очередь, мэр Краснодара Евгений Первышов назвал такой подход формализмом и пообещал уволить всех ответственных за это направления чиновников, если изложенные в уголовном деле сведения подтвердятся.

Анна Перова, Краснодар