«АльфаСтрахование» запустила инновационный продукт поминутного страхования «Каско on/off»

«АльфаСтрахование» запустила уникальный инновационный сервис поминутного страхования «Каско on/off», который позволяет экономить до 50% стоимости стандартного полиса каско. Включать и выключать защиту, когда это необходимо, можно самостоятельно с помощью приложения «АльфаСтрахование Мобайл».

Новый продукт действует по всей России и покрывает риски «Угон» и «ДТП во время движения». В базовый пакет входят 5 тыс. минут*. Защита от угона действует в течение всего срока страхования.

Приобрести дополнительные пакеты минут можно в любое время в приложении «АльфаСтрахование Мобайл». При этом их стоимость может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от стиля вождения, который автоматически оценивается с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона.

Активация защиты происходит перед поездкой кнопкой «Старт» в приложении. При завершении поездки необходимо нажать кнопку «Стоп», после чего происходит списание минут.

«Значительная часть жителей крупных городов, особенно мегаполисов, из-за пробок вынуждена пересаживаться на общественный транспорт, а личный – использовать по выходным. «АльфаСтрахование» первой вывела на рынок технологичный продукт поминутного страхования каско, доступный широкой аудитории и позволяющий экономить на страховании, – говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование». – Возможность включать и выключать защиту, когда это необходимо, позволяет не переплачивать за каско, особенно тем автомобилистам, которые не так часто садятся за руль, но хотят быть под надежной защитой во время поездок».

«В условиях текущей экономической ситуации одним из главных критериев выбора для людей становится цена продукта. Новые технологии не только делают страховой сервис более удобным для клиента, но и позволяют экономить реальные деньги. Инновационная программа «Каско on/off» открывает линейку продуктов и сервисов «АльфаСтрахование», разработанных специально для тех, кто реально оценивает свои риски и хочет иметь возможность гибкого управления страховой защитой», – отмечает Елена Филатова, директор департамента маркетинговых коммуникаций «АльфаСтрахование».

На страхование по программе «Каско on/off» принимаются некредитные автомобили не старше семи лет. В качестве страхователя допускается один водитель, стаж и возраст не имеют значения. В случае аварии «АльфаСтрахование» отремонтирует автомобиль клиента у официального дилера или на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА). Лимит покрытия составляет 100% стоимости автомобиля.

Для сравнения: для автомобиля KIA RIO 2019 стоимостью 1 млн руб., водитель которого 1978 г. рождения и имеет стаж 19 лет, стандартный полис каско «АльфаСтрахование» обойдется в 43 500 руб., а по программе «Каско on/off» с покрытием «Хищение» и «Повреждение в процессе движения» – 23 050 руб.