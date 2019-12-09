Квартира Никиты Белых не заинтересовала покупателей

Пермская квартира бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых не заинтересовала покупателей. Имущество было выставлено на торги федеральной службой судебных приставов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов торгов, квартира площадью 43,4 кв. м на улице Механошина, 12, была выставлена на торги по начальной цене 2,2 млн руб. «Торги не состоялись, не было заявок от желающих. Квартира дорогая, никому не интересна. Квартира продается в рамках исполнительного производства. В таких случаях лоты выставляются на повторные торги со снижением стоимости на 15%»,— сообщил агентству организатор торгов. Повторные торги могут провести в конце января 2020 года.

Напомним, Никита Белых был задержан в июне 2016 года. В феврале 2018-го Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн руб. за взятки. По версии следствия, в 2013–2016 годах бывший губернатор получил от бизнесмена Юрия Судгаймера €400 тыс. за покровительство в бизнесе. Защита настаивала, что в отношении Никиты Белых была провокация.