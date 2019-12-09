Пробки возникли утром в центре Нижнего Новгорода Официальные лица не связывают это с перекрытием площади Минина для проведения «Горьковской елки».

Автомобильное движение было затруднено сегодня в центре Нижнего Новгорода.

В этом убедился корреспондент «КоммерсантъFM Нижний Новгород», наблюдавший ситуацию на площади Минина и Пожарского. Пассажиры маршрутного транспорта связали происходящее с перекрытием части этой площади, а также прилегающих участков некоторых улиц, для проведения фестиваля «Горьковская елка 2020». Основные потоки направляются в объезд центра, маршруты автобусов изменены, троллейбусы идут до площади Свободы.

Однако официальные лица говорят, что ничего особенного на дорогах сегодня не происходило. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Тюлин сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что эксцессов не было и в НИБДД никто особо не обращался. Он напомнил, что ограничение автомобильного движения перед праздниками происходит каждый год, причем перекрывается не самая нагруженная часть площади Минина, и заторных ситуаций это вызвать не может.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что проезд будет запрещен по площади Минина и Пожарского, улице Минина, улице Ульянова с 7 декабря по 12 января 2020 года.