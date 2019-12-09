4,5 тысячи донских предпринимателей получили услуги центров «Мой бизнес» в 2019 году

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской области прошел ряд масштабных мероприятий. Их участниками стали начинающие и действующие предприниматели, дончане, которые еще только хотели бы попробовать себя в бизнесе, студенты и школьники. Одними из операторов федерального проекта в области является АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (РРАПП) — управляющая организация центров «Мой бизнес». Подробнее о проекте, его итогах и планах на будущее рассказала директор АНО «РРАПП» Яна Куринова.



— Яна Игоревна, как вы оцениваете актуальность реализации такого масштабного проекта для региона?

— Эта работа, безусловно, актуальна для всей страны, и, конечно, для Ростовской области. Программа «Популяризация предпринимательства» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Наша цель, на достижение которой мы направляем свои усилия, определена в «майском указе» президента: увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе в 1,6 раза к 2024 году.

Соответственно, проект популяризации предпринимательства направлен на формирование кадрового резерва для бизнес-сообщества. В отличие от предшествующей федеральной программы «Ты — предприниматель», целевой аудиторией которой была в основном молодежь, проект расширяет аудиторию за счет женщин-предпринимателей, лиц предпенсионного возраста, военных пенсионеров. В проект вовлечены и школьники в возрасте 14–17 лет.

— Какие мероприятия в рамках программы вызвали наибольший интерес?

— Практически все. И конференции, и семинары, и консультации, и бизнес-тренинги. Причем, интерес со стороны жителей области оказался даже выше, чем мы могли предполагать. Так, например, мы планировали, что специальное тестирование на выявление профессиональных предрасположенностей к различным видам предпринимательской деятельности пройдут 15 тыс. человек. По итогам их число оказалось больше — 16 тыс. человек.

Востребованным у дончан оказались «Недели бизнеса». Это пятидневные выездные образовательные интенсивы в различных городах области: лекции, мастер-классы, разборы реальных кейсов по вопросам государственной поддержки бизнеса, бизнес-планированию, продажам и маркетингу, менеджменту, правовым аспектам ведения бизнеса. Формат был специально разработан нашими специалистами для начинающих предпринимателей и тех, кто только думает об открытии собственного дела, но при этом совершенно не погружен в бизнес-тематику.

— В этом году в Ростовской области появились центры «Мой бизнес». В чем их задача, чем они могут помочь предпринимателям?

— Открытие центров «Мой бизнес» — это старт проекта, который направлен на создание принципиально новой экосистемы для бизнеса. Здесь можно решить все возникающие вопросы, получить консультацию, финансовую поддержку. Придя в региональный центр «Мой бизнес», предприниматель может подать заявку на получение поддержки Микрофинансовой компании, Гарантийного фонда, Центра кластерного развития, Регионального центра инжиниринга, Региональной лизинговой компании, Центра поддержки экспорта, Фонда содействия инновациям. Здесь же можно получить услуги МФЦ, задать вопросы сотрудникам налогового органа, поделиться своими проблемами с представителем общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей и общественных объединений предпринимателей. В этом году услугами центров «Мой бизнес» удалось охватить более 4,5 субъектов МСП.

— Сколько таких центров будет в Ростовской области?

— Сейчас их четыре. Уже открыты центры «Мой Бизнес» в Шахтах, Таганроге, Волгодонске и — самый большой — в Ростове-на-Дону. И до конца года откроется в Новочеркасске. Благодаря инициативе губернатора в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы создаем целую сеть таких площадок.

— Насколько востребована у донского бизнеса финансовая поддержка, оказываемая на базе центров «Мой бизнес»?

— Финансовая поддержка, которую «РРАПП» оказывает предпринимателям, заключается в предоставлении льготных микрозаймов с процентной ставкой от 3,25 до 6,5%. О востребованности этого вида поддержки красноречивее всего говорят цифры. В этом году мы выдали 431 микрозаем, в прошлом году — 389. На сегодня капитализация Агентства составляет 1,349 млрд руб. Динамика по сравнению с прошлым годом — 20%. Активный портфель — 1,283 млрд руб., что на 38% больше по сравнению с 2018 годом. Эффективность использования денежных средств составляет 95,07%. Средний размер микрозайма вырос с 1,647 млн руб. до 2,026 млн руб.

Объем микрозаймов, предоставленных на развитие приоритетных направлений, таких как сельское хозяйство и производство составляет в портфеле существенную долю — 36,05%. Остальными составляющими портфеля являются такие отрасли, как торговля (25,81%), сфера услуг (15,12%) и прочее.

— Для донских производителей из числа субъектов МСП доступны особые виды господдержки. В чем они заключаются?

— С 1 августа 2019 года мы предоставляем донским производителям комплекс инжиниринговых услуг, которые позволяют сэкономить до 95% затрат на запуск нового, развитие, техническое перевооружение и модернизацию существующего производства. Это услуги по проведению финансового, управленческого, пожарного, экологического, электротехнического аудита, консультации по оптимизации технологических процессов, сертификации, декларированию продукции, маркетинговые исследования и многое другое. За данным видом поддержки к нам обратились 54 предприятия. До конца года на инжиниринговые услуги для малого и среднего бизнеса будут направлены 11,8 млн руб.

— В этом году благодаря нацпроекту у донских предпринимателей появилась возможность сэкономить 300 тыс. руб. на продвижении своего бизнеса. Сколько бизнесменов воспользовались данной мерой поддержки?

— К нам поступило 59 заявок. Основными сферами деятельности организаций, обратившихся за поддержкой, стали производство и услуги. На данную форму поддержки на 2019 год из средств федерального бюджета направлено 9,8 млн руб. Прием заявок осуществлялся в три этапа: в сентябре, октябре и ноябре; последний этап приема заявок был окончен 25 ноября. В последний день приема документов подано 12 заявок, что еще раз подтверждает востребованность данной поддержки.

Наиболее востребованными услугами оказались: создание и обновление логотипа и фирменного стиля, изготовление полиграфической и сувенирной продукции, размещение рекламной информации на радио и видеоэкранах, изготовление вывесок, создание сайтов и его продвижение.