Судья, оправдавший экс-директора первой самарской гимназии, перешел на работу в облсуд

Судебную коллегию Самарского областного суда пополнили новые кадры. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Указом президента от 6 декабря текущего года были назначены судьи Евгения Балыкина, Дмитрий Горьков, Ирина Клементьева, Ольга Сорокина. Один из них, Дмитрий Горьков, в 2017 – 2018 годах вел в Кировском районном суде Самары процесс по делу экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой.

Следователи сообщали, что в июне 2017 года бывшая руководитель учреждения получила на двух встречах 600 тыс. руб. Эти деньги, по версии правоохранителей, передавались за прием двух детей жительницы Самары Елены Ксенофонтовой в гимназию и были первой частью изначально оговоренной суммы в 800 тыс. руб. В августе того же года при получении второй части на 200 тыс. руб. женщину задержали.

В сентябре минувшего года Кировский районный суд Самары освободил Любовь Картамышеву от наказания. Он также переквалифицировал статью обвинения со взятки на превышение должностных полномочий. В марте текущего года Любовь Картамышева возглавила один из городских детсадов.

Анастасия Юдина, Георгий Портнов