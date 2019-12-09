В Челябинской области снизилось число выявленных коррупционных преступлений

В январе-ноябре 2019 года правоохранительные органы Челябинской области выявили 696 коррупционных преступлений. Это меньше, чем в прошлом году, когда по итогам девяти месяцев их уже было зафиксировано 786.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, за 11 месяцев этого года было выявлено более 2,6 тыс. нарушений законодательства, направленного на профилактику и противодействие коррупции. Большая часть из них - это факты неисполнения обязанностей, несоблюдения запретов и ограничений, допущения конфликта интересов при прохождении государственной и муниципальной службы, нарушения порядка осуществления функций при предоставлении государственных и муниципальных услуг. А также игнорирование требований закона при проведении закупок. По требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 634 виновных лиц, 72 должностных и юрлица привлечены к административной ответственности, семь человек уволены в связи с утратой доверия. За девять месяцев прошлого года зафиксировано более 2,5 тыс. подобных нарушений, уволены 13 должностных лиц, 655 привлечены к дисциплинарной ответственности.