FT: Майк Помпео метит в сенаторы и президенты

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен сменить род деятельности, и если эта смена будет успешной, то будет баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на распространяющиеся в Вашингтоне слухи о намерении господина Помпео баллотироваться в Сенат.

Эксперты в Вашингтоне отмечают тот факт, что в последнее время господин Помпео стал чаще обычного участвовать в сугубо внутриамериканских партийных мероприятиях, таких, например, как выступление с лекцией в Университете Луисвилля, штат Кентукки. Особо эксперты отметили то, что приглашал господина Помпео и выступал вместе с ним едва ли не самый высокопоставленный кадровый республиканец — лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

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Наиболее вероятным штатом для господина Помпео называют Канзас. Республиканский сенатор от этого штата Пэт Робертс покидает свой пост, и место остается вакантным. Слухи о возможном участии господина Помпео в выборах именно в Техасе подогрел и сам президент Дональд Трамп, заметив, что господин Помпео «любит Канзас и любит канзасцев».

Пост государственного секретаря и/или место в Сенате считается одним из самых удачных наряду с постом губернатора штата, трамплином для участия (и победы) на президентских выборах. 16 президентов США, включая Барака Обаму и Джона Ф. Кеннеди были сенаторами. Томас Джефферсон, Джеймс Монро среди прочих до занятия поста президента были государственными секретарями.

Филипп Ночевка