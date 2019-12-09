«Страну называют географическим сердцем планеты»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о природных красотах государства, а также о том, где можно получить экстремальные впечатления.

Уганда сегодня — государство, которое возглавило в этом году рейтинг самых гостеприимных и дружелюбных стран мира. С безопасностью здесь тоже все в порядке. И не только на фоне других африканских стран. Когда-то Уинстон Черчилль назвал Уганду жемчужиной Африки. Здесь есть почти все, что будет интересно любому туристу.

Самое большое озеро континента — Виктория, одна из великих рек мира — Нил — берет свое начало тоже в Уганде, потрясающие горы Рувензори — они почти не изучены человеком, чаще их называют Лунными. В Уганде десять национальных парков, которые полны всякой живности. Но главная достопримечательность животного мира страны — это, конечно, горные гориллы. На планете их осталось около 500. И пристанище свое они нашли в заповеднике Бвинди. Конечно, вы их можете увидеть.

Если же хочется ощущений еще острее, попробуйте покорить высочайший пик Маргарет (5109 м) или сплавиться по Нилу. Если же острота для вас в другом, нужно отправляться в Кампалу — столицу Уганды. Здесь к вашим услугам казино, бары, дискотеки, пятизвездочные отели, а местные девушки готовы разделить с вами любые приключения. Только не нужно забывать, что при всей своем благообразии это все же Африка — вы поняли, о чем я.

В Уганде, возможно, самый комфортный климат на земле. Температура здесь не опускается ниже 16 градусов и не подымается выше 30. Страну часто называют географическим сердцем планеты. Да, чуть не забыл о кухне! Есть несколько местных экзотических блюд, я бы сказал так — на любителя. А в целом полно и европейских, и восточных, и африканских ресторанов — на любой вкус. А готовят, кстати, очень достойно. Проверено на себе.