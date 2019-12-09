Путин обсудит совершенствование судебной системы на заседании СПЧ 10 декабря

Президент России Владимир Путин 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). После заседания президент РФ встретится в Кремле с региональными уполномоченными по правам человека.

«Рабочий график президента России Владимира Путина 10 декабря, в международный День прав человека, будет полностью посвящен правозащитной тематике»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы Кремля.

Отмечается, что после заседания СПЧ с президентом смогут пообщаться более 70 региональных омбудсменов.