Путин обсудит совершенствование судебной системы на заседании СПЧ 10 декабря

Президент России Владимир Путин 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). После заседания президент РФ встретится в Кремле с региональными уполномоченными по правам человека.
«Рабочий график президента России Владимира Путина 10 декабря, в международный День прав человека, будет полностью посвящен правозащитной тематике»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы Кремля.
Отмечается, что после заседания СПЧ с президентом смогут пообщаться более 70 региональных омбудсменов.
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