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Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам

Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка стали доступны переводы с карты на карту.

Операции проходят онлайн в режиме 24/7.

9 декабря 2019 года — Сбербанк запустил переводы по бизнес-картам, благодаря чему у предпринимателей теперь есть возможность мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты и карты физических лиц. Услуга доступна клиентам-держателям дебетовых карт Сбербанка на Юге и Северном Кавказе.

Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту — 1% (минимум — 50 рублей).

 Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции теперь можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты Сбербанка. На территории обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка действует более 178 000 бизнес-карт, мы уверены, что корпоративные клиенты оценят удобство и простоту мгновенных переводов».



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