АвтоВАЗ выкупит долю General Motors в совместном предприятии

Подписано соглашение АвтоВАЗ с General Motors. Речь идет о выкупе 50% акций СП GM-AVTOVAZ из Тольятти у американской компании. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией группы АвтоВАЗ. В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи LADA»,– говорится в сообщении.

В связи со сделкой никаких перемен для сотрудников обеих компаний не предполагается. Также в течение переходного периода останутся в силе действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA. В дальнейшем планируется переименовать компанию GM-АвтоВАЗ.

Георгий Портнов