09 декабря, понедельник
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Пожар на территории СКК «Петербургский» ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на территории готовящегося к реконструкции СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина, д. 8. С открытым огнем удалось справиться примерно через полчаса после возникновения возгорания, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

По уточненной информации, на территории СКК горел мусор на площади 100 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали восемь единиц техники и 35 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

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