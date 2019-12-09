Кредиторам могут закрыть доступ к пенсиям

Пенсии россиян могут сделать неприкосновенными для кредиторов. Это может лишить граждан доступа к займам и нанести ущерб банкам. В Минэкономразвития предложили запретить взыскивать долги со страховых и накопительных пенсий. Как пишет «Российская газета», инициативу одобрили на трехсторонней комиссии и отправили на согласование в правительство.

Банки начали активно кредитовать пенсионеров как раз из-за того, что у них есть стабильные и легальные денежные поступления, рассказал “Ъ FM” начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, запрет взыскивать долги с пенсионеров фактически отрежет их от кредитования, а банки потеряют целый класс заемщиков: «Как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад.

Во-первых, тем же пенсионерам делают только хуже: банки просто перестанут их кредитовать, потому что если взыскать нельзя, то что это за бизнес?

Во-вторых, если в ближайшее время введут эти нововведения и финансовые организации не успеют адаптироваться, перестроить свою работу, то возникнут "плохие" долги, банк может посыпаться или, по крайней мере, начать испытывать большие проблемы. В свое время с пенсионерами плотно работал тот же "Совкомбанк". Ведь если зарплату еще можно утаить от банка, то пенсию никак».

Пожилых людей активно кредитуют почти все российские банки и, несмотря на небольшую долю таких заемщиков, это прибыльный сегмент рынка. Об этом “Ъ FM” рассказал заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин: «Заемщики пенсионного возраста — желанные клиенты в большинстве банков, их активно кредитуют практически все российские финансовые организации. По мнению банков, клиенты этих возрастных групп достаточно аккуратно обслуживают свои пусть и небольшие обязательства, и конкуренция здесь присутствует. Ответственные клиенты, которые берут заем пусть и на небольшие суммы, интересны очень многим кредиторам. Запрет фактически работает в сфере розничного кредитования. Для банков, конечно, это будет неприятно».

Пенсионеров и бывших силовиков также защитят от взыскания долгов по ЖКХ. Неприкосновенной для кредиторов останется пенсия в размере прожиточного минимума. Но это вряд ли приведет к росту долгов за коммунальные услуги, считает эксперт Аналитического центра при правительстве Дмитрий Хомченко: «Если рассматривать ситуацию с задолженностями по категориям населения, то как раз у пенсионеров их меньше всего.

Если для них будет введен рубеж, при котором их доходы не могут быть взысканы, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг, существенного влияния на общий размер задолженности это не окажет.

Что касается бывших силовиков, то у них с дисциплиной платежей все более или менее хорошо. Правда, эта категория не платит за коммунальные услуги и борется за свои права гораздо активнее, чем пенсионеры, если считать, что услуги предоставляются не в полном объеме или ненадлежащего качества. Опять же существенного влияния данная категория на общую задолженность в коммунальном секторе не оказывает».

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По мнению Минэкономразвития, возможность взыскать долги по кредитам с пенсии нарушает конституционное право россиян на социальное обеспечение.

Сергей Гусев