На строительство отделения НИИ им. Турнера в Пушкине выделят 1,8 млрд рублей

Руководство Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера объявило тендер на выполнение работ по строительству реабилитационно-восстановительного отделения клиники на 200 коек и общежития-гостиницы в Пушкине. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,8 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, объект должен быть сдан к концу 2022 года. Заявки на конкурс принимаются до 16 декабря 2019 года. Победитель будет определен в тот же день.

Средства на строительства реабилитационно-восстановительного отделения НИИ будут выделены из федерального бюджета.