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В результате ДТП с автобусом и машиной в Вадинском районе погибла женщина

В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту сегодняшнего ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла на трассе Кувак-Никольское-Вадинск-Земетчино вблизи села Котел Вадинского района. По имеющимся данным, автобус следовал в поселок Земетчино из Пензы и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибла 32-летняя женщина.

Надзорное ведомство обещает дать оценку надлежащему содержанию дороги и ее соответствию требованиям технических регламентов и других нормативных актов, соблюдению правил перевозки пассажиров.

Иван Сергеев


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