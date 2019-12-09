В результате ДТП с автобусом и машиной в Вадинском районе погибла женщина

09 декабря, понедельник
В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту сегодняшнего ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария произошла на трассе Кувак-Никольское-Вадинск-Земетчино вблизи села Котел Вадинского района. По имеющимся данным, автобус следовал в поселок Земетчино из Пензы и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибла 32-летняя женщина.
Надзорное ведомство обещает дать оценку надлежащему содержанию дороги и ее соответствию требованиям технических регламентов и других нормативных актов, соблюдению правил перевозки пассажиров.