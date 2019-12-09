Прокуратура заставила Серовский завод ферросплавов проиндексировать зарплату

Серовская городская прокуратура подтвердила законность требования профсоюзов проиндексировать заработную плату работников Серовского завода ферросплавов (СЗФ, входит в группу ЧЭМК), сообщила пресс-служба федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО).

Как пояснили в ФПСО, на предприятии не проводилась индексация зарплаты последние пять лет. По словам председателя первичной профорганизации СЗФ Александра Терехова, в 2014 году средний уровень зарплаты на заводе был 32,479 тыс. руб., в 2018 году — 34,236 тыс. руб. При этом покупательская способность рабочих с учетом инфляции за пять лет снизилась на 32,6%.

Профсоюзный комитет СЗФ семь раз обращался к работодателю с предложением индексировать зарплату, но либо его игнорировали, «либо ссылались на недостаток средств, хотя, по данным ежегодных открытых финансовых отчетов, на протяжении всех последних лет завод оставался прибыльным».

После обращения прокуратуры вышел приказ за подписью гендиректора СЗФ о повышении зарплаты не менее чем на 5%.