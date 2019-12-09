Референдумы в трех поселениях Татарстана признаны несостоявшимися

Прошедшие в воскресенье 9 декабря референдумы о самообложении в Лаишево, Пестрецах и Красносельском поселении (Высокогорский район Татарстана) признаны несостоявшимися из-за явки менее 50%. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Татарстана. Жителям этих населенных пунктов предлагали скинуться на решение местных проблем по 250-300 руб. По данным движения «Голос», на участках в этих поселениях присутствовали независимые наблюдатели.

Еще в 12 поселениях (Арский, Балтасинский, Бугульминский, Дрожжановский, Елубужский, Кукморский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Пестречинский, Тукаевский, Тюлячинский районы) референдумы признаны состоявшимися. Жители согласились отдать свои сбережения на нужды поселков.

«Общественный контроль за ходом голосования на 15 референдумах осуществляли более 223 наблюдателя, а также представители СМИ. Для всех участников избирательного процесса был обеспечен свободный доступ в помещения для голосования и равные условия для работы»,— заверили в ЦИК Татарстана.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"